Od 2016 r. Rada Miejska Gminy Chocz regularnie wyodrębnia w swoim budżecie fundusz sołecki. W 2020 r. jest to blisko 261 tys. zł.

Różnorodne cele

Ile pieniędzy mają do dyspozycji poszczególne sołectwa? Na jakie zadania przeznaczyły środki? Największą kasę dostała największa miejscowość, czyli Chocz. 42 tys. zł mieszkańcy rozdysponowali na 8 zadań: budowę chodnika (ul. gen. Edmunda Taczanowskiego), opracowanie dokumentacji na budowę chodników (ul. Lipowa i ul. Rynek - od Zagórowskiej do Słowackiego), festyn „Powitanie lata”, doposażenie placu zabaw na ulicy Lipowej, tablice informacyjne z nazwami ulic, dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (zakup strojów) i doposażenie kuchni w GOK (pulpit z blachy kwasoodpornej).9 tys. mniej od Chocza miała do dyspozycji społeczność Kwilenia, która w głównej mierze postawiła na oświetlenie. Blisko 27 tys. zł na 7 zadań wyda Stary Olesiec. Mieszkańcy wybrali: przebudowę drogi gminnej na działce 646 i działce 69, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego - działka nr 67 oraz działki nr 29/3, 29/5 i 30, dofinansowanie zakupu strojów dla członków OSP z terenu miejscowości, spotkanie wielopokoleniowe, a także doposażenie świetlicy.Brudzewek blisko 18 tys. zł przeznaczył na 4 zadania: budowę boiska sportowego, przebudowę drogi gminnej - działka nr 195, zorganizowanie imprezy integracyjnej, uporządkowanie drogi gminnej - działka 291. Sąsiednia Kuźnia miała do dyspozycji ponad 19 tys. zł, które zaplanowała m.in. na zakup i montaż wiaty garażowo-magazynowej wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż tabliczek informacyjnych o dojeździe do posesji, integrację społeczno-kulturalną czy utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej w Kuźni. Piła postawiła przede wszystkim na utwardzanie dróg, a Józefów na przebudowę drogi gminnej oraz oświetlenie.Nowa Kaźmierka większość swojego funduszu sołeckiego kieruje na modernizację i doposażenie świetlicy. Z kolei Stara Kaźmierka pieniądze zaplanowała na budowę miejsca sportowo-rekreacyjnego. Nowy Olesiec całość środków, czyli 15 169,87 zł przeznaczył na wykup gruntów pod realizację inwestycji gminnych. 6 zadań znalazło się w zamierzeniach mieszkańców Nowolipska. Ponad 10 tys. zł pochłonie budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w Kuźni i Nowolipsku. W remont drogi gminnej prowadzącej do rzeki Prosny „poszedł” Niniew. Sołectwo zakupi również monitoring i sprzęt multimedialny.