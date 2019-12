Droga za 6 mln zł zrobiona! Jest ścieżka rowerowa, kanalizacja i nowe nasadzenia

- Roboty budowalne obejmowały odcinek od ul. Zachodniej w Pleszewie czyli całą ulicę Szenica aż do granic miasta i dalej przez miejscowości Tomaszew i Korzkwy do skrzyżowania z drogą powiatową. Łącznie ponad 2,8 km. Jezdnia została poszerzona do 6 m, posiada wysepki i progi zwalniające służące bezpieczeństwu. Jest też ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto począwszy od Korzkiew, na odcinku ponad 2,5 km, do ul. Zachodniej pojawiło się nowe oświetlenie. Inwestycja obejmowała także przebudowę sieci kanalizacyjnej, którą wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne. Całości remontu dopełniły nowe nasadzenia drzew - 287 sztuk lip - informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy ratusza.

W wyniku przetargu modernizację wykonała firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. Koszt to ponad 6,3 mln zł, z czego 3.149.837 zł pochodzi z rządowego Funduszu Dróg

Samorządowych.