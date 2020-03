Droga gminna w Świerczynie wymaga lepszego oznakowania? Radny wnioskuje o dodatkowe znaki. - Będziemy analizować tę sytuację - mówi wójt

- W związku z brakiem oznakowań drogowych na drodze gminnej o numerze G632027P chciałbym, aby zostały zamontowane znaki A-7 (ustąp pierwszeństwa), A-3 (dwa niebezpieczne zakręty) oraz B-33(70) (ograniczenie prędkości). Powodem złożenia przeze mnie wniosku jest niejasny wyjazd z tej drogi na drogę o numerze G632026P. Ponadto warto byłoby zamieścić informację o zbliżaniu się do dwóch niebezpiecznych zakrętów i wprowadzić ograniczenie prędkości. Ustawienie znaków przed skrzyżowaniem i w dalszej części drogi gminnej znacznie poprawi bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu - przekonuje radny Justyn Michalak. Co na to wójt Robert Łoza? - Zgodnie z obowiązującą ustawą w przypadku braku oznakowania w obrębie skrzyżowania obowiązuje kierowców zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie zasady prawej ręki - odpowiada gospodarz gminy. - Nie mniej jednak wypełniając obowiązek realizowania zadań w zakresie bezpieczeństwa korzystania z dróg będących w zarządzie gminy, przeprowadzimy analizę konieczności wprowadzenia wnioskowanych zmian, a w przypadku uznania ich słuszności, zostaną wszczęte procedury opracowania i zmiany projektu stałej organizacji ruchu na przedmiotowych drogach - podkreśla włodarz.