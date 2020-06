Droga ekspresowa S11 będzie gotowa w 2028 roku?

Pod koniec ubiegłego roku zostały udostępnione kierowcom trzy ostatnie odcinki drogi ekspresowej S5 łączące Poznań z Wrocławiem. Tym samym mają oni do dyspozycji 160 km drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce:

Skoro plan w stosunku do S5 został zrealizowany, teraz czas na kolejne, równie ważne, zadania. Chodzi o opracowania projektowe dla S10, S11 oraz DK25. Na jakim etapie są prace? Zaczynany od drogi nas najbardziej interesującej, czyli S11 i odcinka Kórnik - Ostrów Wlkp., który ma przebiegać przez powiat pleszewski .

- W ostatnich latach na terenie województwa wielkopolskiego powstały ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące część korytarzy międzynarodowych, łączących ważne ośrodki europejskie. Każdy wybudowany kilometr drogi ekspresowej stał się olbrzymim impulsem dla rozwoju gospodarki regionu. Szczególnie jest to widoczne poprzez realizację inwestycji w okolicach węzłów drogowych - opowiada Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

W przypadku odcinka Kórnik – Ostrów Wielkopolski w 2018 r. zakończono studium korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe, jak i społeczne. Niestety wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, zatem prace przerwano. - Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę i po zakończeniu formalności związanych z nabyciem praw autorskich przez GDDKiA do opracowanej dotychczas dokumentacji, ogłoszono w październiku 2019 r. przetarg na dokończenia opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP - podkreśla Alina Cieślak. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r.

Ostrów Wielkopolski - Kępno Inwestycja na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kórnik – Ostrów Wielkopolski Inwestycja na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik Inwestycja na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ujście – Oborniki Inwestycja na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Piła - Ujście: Inwestycja na etapie opracowywania aktualizacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczecinek – Piła Inwestycja na etapie opracowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

S10 i DK25

GDDKiA pracuje również nad drogą S10. Projektowany odcinek Piła – Wyrzysk rozpoczyna się w miejscu dowiązania się do projektowanego węzła „Piła Wschód” w ramach obwodnicy Piły w ciągu wspólnego przebiegu dróg S10 i S11. Koniec przedmiotowego odcinka będzie połączony z docelowym, dwujezdniowym przekrojem obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi S10. Jego długość to 31 km. Inwestycja jest na etapie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Realizacja przewidziana jest na lata 2025-2027.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości, przez które przebiega DK25. Prace projektowe obejmują opracowania studialne, tj. STEŚ, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem oraz wykonanie koncepcji programowej.