Dożynki powiatu pleszewskiego 2022 w Nowej Wsi. Tłumy bawiły się podczas koncertów. Dla publiczności zagrali Piękni i Młodzi oraz Red Queen

Dożynki powiatu pleszewskiego 2022. Tłumy bawiły się podczas koncertów. Na scenie Piękni i Młodzi oraz Red Queen

„Ona jest taka cudowna”, „Kocham się w Tobie”, „Tak już bez Ciebie” – m.in. takie utwory mogliśmy usłyszeć w sobotni wieczór na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi podczas pierwszego dożynkowego koncertu. Na scenie zaprezentowała się discopolowa grupa Piękni i Młodzi, która pod tą nazwą występuje od 2012 roku.

Początkowo grali na weselach, jednak teledyski opublikowane w serwisie YouTube szybko zyskały po kilkadziesiąt milionów wyświetleń i otworzyły drzwi do kariery. Do tego doszedł udział w 7. edycji show Must be the Music. Grupa awansowała do finału programu emitowanego w telewizji Polsat. W czerwcu 2014 roku muzycy wydali cyfrowo debiutancki album studyjny pt. „Niewiara”. We wrześniu opublikowali teledysk do utworu „Ona jest taka cudowna”, który do tej pory uzyskał 90 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Aktualnie zespół tworzą: Magdalena Narożna, Daniel Wilczewski i Daniel Biczak. Ten ostatni na początku 2020 roku zastąpił Dawida Narożnego.