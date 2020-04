Dostawcy działający w ramach „Programu dla szkół” przekazali 360 ton produktów szpitalom, służbom mundurowym i organizacjom charytatywnym

„Program dla szkół” to działanie delegowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem programu jest dostarczanie do szkół świeżej i zdrowej żywności – owoców, warzyw i produktów mlecznych.

- W związku z panującą w Polsce epidemią szkoły i placówki oświatowe zostały zamknięte, a dostawy żywności realizowane w ramach „Programu dla szkół" wstrzymane. Dostawcy mieli w swoich magazynach nadwyżki żywności, które mogły ulec zepsuciu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego podjęła decyzje zapobiegające zmarnotrawieniu jej. Równocześnie ARiMR otrzymała od Komisji Europejskiej zgodę na realizację takich działań - opowiada Paweł Mucha, rzecznik prasowy Agencji.

Dostawcy działający w ramach „Programu dla szkół” przekazali blisko 360 ton produktów szpitalom, policji, wojsku, innym służbom mundurowym oraz organizacjom charytatywnym, które dystrybuowały je dalej, np. do Domów Pomocy Społecznej.