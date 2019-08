Donald Trump prawdopodobnie odwiedzi także Wielkopolskę

W dniach 31 sierpnia - 2 września Donald Trump, prezydent USA, wraz z małżonką odwiedzą Polskę. To już od dłuższego czasu nie jest żadną tajemnicą, bo amerykański przywódca został zaproszony do Warszawy na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Te odbywają się 1 września .

I tak, jak można się było domyślać już wcześniej - Trump odwiedzi Powidz 31 sierpnia lub 2 września. Jednak zdecydowanie bardziej prawdopodobna jest ta druga data. Air Force One z prezydentem na pokładzie wyląduje na lotnisku w bazie, w drodze powrotnej do Stanów. Wstępnie wiadomo, że do wizyty mogłoby dojść między godz. 12 a 14. Warunki do lądowania będą bardzo dobre, lotnisko w Powidzu należy do największych w Europie.

Data 2 września może się okazać bardziej korzystna także ze względów dyplomatycznych. Odwiedziny u amerykańskich żołnierzy mogą być lepiej widziane w drodze powrotnej, niż na samym początku wizyty w Polsce.

Obecność Trumpa w Powidzu, według jednego z naszych rozmówców ma też dodatkowy sens.

- Ta wizyta jest mocno rozważana. Amerykanom zależy, żeby Polska kupowała m.in. ich samoloty - mówi.