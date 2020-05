Dom Chłopaków w Broniszewicach. Kolejny cel zrealizowany. Na podwórku pojawił się plac zabaw

Jak podkreślają siostry dominikanki o placu zabaw dla swoich podopiecznych myślały już od trzech lat, ale zawsze były ważniejsze sprawy do załatwienia, ważniejsze rzeczy do kupienia. Pandemia koronawirusa sprawiła, że zakonnice nie mogły wyjść, pojechać z Chłopakami na place zabaw znajdujące się w okolicy. - Oni kochają huśtawki i karuzele, a my nie mogłyśmy zapewnić im tej rozrywki bez opuszczania Domu Chłopaków. I oczywiście zrobiłyśmy to, co zawsze, gdy jest konieczność, a my nie mamy pieniędzy - mówią siostry dominikanki. Tak zaczyna się kolejna wyjątkowa historia, kolejna opowieść o cudach, które codziennie dzieją się w Broniszewicach. Siostry zamówiły plac zabaw warty 40 tys. zł i powiedziały Bogu, że On ma się zająć tym, skąd wziąć pieniądze. - Tu w Broniszewicach Stwórca nigdy nie postępuje z nami na zasadzie logiki, że najpierw daje nam pieniądze, a potem my zaczynamy działać. Za każdym razem chce naszego zaufania Jemu, że On o wszystko się zatroszczy. I tym razem tak zrobiłyśmy. Nikomu o tym nie mówiłyśmy. Zastanawiałyśmy się, kiedy poprosić o pomoc darczyńców, ale zajęć było tak dużo, że żadnych działań nie podjęłyśmy, więc nikt nie wiedział o naszej potrzebie - podkreślają dominikanki. Dwa dni po tym, jak siostry złożyły zamówienie, skontaktował się z nimi reżyser Patryk Vega, który miał do przekazania krótką wiadomość: może to dla Was istotne w planowaniu wydatków, więc daję znać, że na Wasze konto wpłynie wkrótce 44 tys. zł...