- Dziękujemy Wam kochani dobroczyńcy za piękną drogę na farmę. Kiedy patrzymy na zdjęcia bez drogi to nie mieści się nam w głowie, jak funkcjonowaliśmy... To Wy sprawiacie, że chłopcy w Broniszewicach mają tak pięknie i dogodnie dla swoich niepełnosprawności. Kochamy Was - podkreślają siostry dominikanki.