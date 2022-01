Dom Chłopaków. Siostry Dominikanki dziękują za ogromne serce Dobroczyńców. Pałac w Broniszewicach odzyskał dawny blask

Dom Chłopaków. Pałac w Broniszewicach odzyskał dawny blask

We wrześniu 2019 roku ruszyła zbiórka środków na remont elewacji pałacu. Dzięki ogromnemu sercu dobroczyńców na ten cel udało się zebrać ponad 1,6 mln złotych. Dziś pałac w Broniszewicach świeci już swoim "nowym" blaskiem. Od kiedy z pałacu do Domu Chłopaków wyprowadzili się z chłopcy, stał on się miejscem terapii zajęciowej dla nich, zajęć indywidualnych oraz zajęć relaksacyjnych. A poddasze przygotowywane jest dla Wolontariuszy, których jest z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej w Domu Chłopaków w Broniszewicach.