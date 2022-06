Dobrzyca/Pleszew. Z zawodu informatyk, z pasji fotograf... W Starostwie Powiatowym otwarto wystawę zdjęć Przemysław Glinkowskiego

W Starostwie Powiatowym otwarto wystawę zdjęć Przemysław Glinkowskiego

Przemysław Glinkowski mieszka i pracuje w Dobrzycy. Fotografuje od kilku lat. Na początku tej przygody aparat był dla niego dodatkiem do spacerów lub czasu, który spędzał na wędkowaniu. W tej chwili to pasja pozwalająca mu zachować sprawność i kondycję, odskocznia od pracy, czas na relaks i uważne przyglądanie się otaczającemu światu i ludziom. Początkowo czerpał wiedzę o fotografii z Internetu oraz książek, a potem ze szkoleń, kursów czy webinariów. W swoim dorobku ma już indywidualne wystawy w Dobrzycy i Książu Wlkp. Jego zdjęcia znalazły się m.in. w albumie pt. „Pomnik Historii Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy” i albumie „Pociąg do kultury”, wydany przez Zajezdnię Kultury w Pleszewie. Jest autorem zdjęć i grafik rekonstrukcyjnych do książki Tomasza Cieślaka pt. „Książ 39’. Niewinnie straceni”.