Dobrzyca. Turniej amatorskich drużyn piłkarskich. W zawodach wzięło udział 13 zespołów. Kto okazał się najlepszy?

Do rywalizacji przystąpił następujące zespoły: Tursko, Szenica Hammers, LZS Start Nabyszyce, Oldboys, Lukar Faso, Zoniuchy, FC Broniszewice, Blok Ekipa, Stalpot Amatorzy, Byle Do Przodu, FC Po Nalewce, Spomasz i Turyści. - Na dobrzyckim stadionie walka była ostra, ale w duchu fair-play. W pierwszej fazie zespoły podzielono na 4 grupy. Zwycięzcy awansowali do półfinałów - opowiada Marek Szewczyk z Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. Najlepszą drużyną turnieju okazała się ekipa Oldboys, która w finale pokonała Spomasz. Trzecie miejsce wywalczył Stalpot.

Wyniki decydującej fazy turnieju:

1/2 finału

Stalpot Amatorzy – Oldboys 0:2

Spomasz – Blok Ekipa 2:0

Mecz o 3. miejsce

Stalpot Amatorzy – Blok Ekipa 1:0

Finał

Oldboys – Spomasz 1:0