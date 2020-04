Dobrzyca. Strażacy z miejscowej jednostki OSP rozpoczęli dystrybucję maseczek ochronnych

Tak jak w wielu gminach, również w Dobrzycy mieszkańcy zaangażowali się w szycie maseczek. Ich dystrybucją w stolicy gminy od wczoraj 16 kwietnia zajmują się strażacy. - Rozpoczęliśmy dystrybucję maseczek wielokrotnego użytku, przekazanych przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca. Najpierw zostaną one dostarczone do miejsc zbiorowego zamieszkania, jak bloki czy kamienice. Dalej maseczki trafią do kolejnych mieszkańców. Prosimy o cierpliwość. Ze względu na sygnały, które docierały do nas z innych gmin odnośnie kradzieży maseczek, nie będą one zostawiane w miejscach dostępnych dla osób postronnych. Do mieszkań i domów, w których nikogo nie zastano, maseczki trafią w późniejszym terminie. Jednocześnie prosimy o zachowanie dystansu od osób, które będą dostarczać sprzęt. Wszędzie tam, gdzie będzie możliwe włożenie maski do skrzynki na listy, zostanie to zrobione. Dziękujemy za szycie maseczek pracownikom szkół, paniom z koła gospodyń, GCK oraz wszystkim innym osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie - podkreślają druhowie z OSP Dobrzyca.