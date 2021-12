Dobrzyca. Spotkanie mikołajkowe w Gminnej Bibliotece Publicznej. "Najlepsze na mikołajki są…bajki!"

"Najlepsze na mikołajki są…bajki!"

W spotkaniu przebiegającym pod hasłem "Najlepsze na mikołajki są…bajki!" wzięły udział dzieci uczęszczające do przedszkola w Dobrzycy. W bibliotece czekali na nie pomocnicy Mikołaja. Każdy z nich miał określone przez brodatego świętego zadanie. W roli głównej bajki. - „Prezenty Świętego Mikołaja” czytał oddelegowany specjalnie do tego zadania dyrektor Gminnego Centrum Kultury Wojciech Maniak. Za część taneczną, w której objawiły nam się talenty na miarę "You Can Dance - Nowa Generacja", odpowiadały Agnieszka Szymkowiak oraz Katarzyna Mazur. O oprawę muzyczną i to, co po bajkach najlepsze, czyli watę cukrową zadbała Jolanta Poplata. Nasi goście zabrali ze sobą prezenty, oczywiście książkowe. Wszystkie zawierające historie w klimacie świątecznym oraz kolorowanki nawiązujące tematycznie do czytanej opowieści „Prezenty Świętego Mikołaja”. Spotkanie przebiegło w cudownej, ciepłej, pełnej śmiechu i pozytywnych emocji atmosferze - relacjonuje Ewa Balcer, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzycy.