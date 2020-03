Dobrzyca. Sport ma duże znaczenie w życiu mieszkańców. To z myślą o nich samorząd inwestuje i ciągle rozwija bazę sportowo-rekreacyjną

Gmina to ludzie i ich potrzeby, także te dotyczące kultury fizycznej. W Dobrzycy mieszkańcy stawiają na aktywny tryb życia, a samorząd stara się im stworzyć odpowiednie warunki do uprawiania sportu. W ostatnich latach burmistrzowi Jarosławowi Pietrzakowi udało się ściągnąć środki zewnętrzne – zarówno krajowe, jak i unijne – które przeznaczono na budowę nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej. W ten sposób gmina inwestuje w przyszłość!

Gmina stworzyła szereg bezpiecznych i atrakcyjnych placów zabaw, a także zmodernizowała kompleksy rekreacyjno-sportowe, będące miejscem międzypokoleniowego, aktywnego wypoczynku mieszkańców sołectw. Rozrastająca się infrastruktura dała nie tylko lepsze warunki do treningu dla zawodników miejscowych klubów, ale również doprowadziła do rozwoju lokalnego sportu.

Rok później, dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, zmodernizowano boisko przyszkolne w stolicy gminy. Na syntetycznej nawierzchni mieszczą się po dwa boiska do piłki koszykowej oraz siatkowej, kort do tenisa ziemnego i boiska do piłki nożnej i ręcznej. Program „Szatnia na medal” umożliwił wykonanie remontu pomieszczeń szatniowo-sanitarnych przynależnych do sali gimnastycznej w Dobrzycy przy ul. Szkolnej 4.