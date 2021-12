Dobrzyca. Sezon grzewczy w pełni. Kolejny pożar sadzy w kominie

Sezon grzewczy w pełni. Kolejny pożar sadzy

Pożary sadzy w kominach to prawdziwa plaga. strażacy coraz częściej wyjeżdżają do pożarów sadzy w kominach. Ich przyczyna jest bardzo prosta. Nie czyścimy kominów i palimy śmieciami lub węglem niskiej jakości. Nierzadko przez ich niesprawność dochodzi do pożarów budynków. Na szczęście obyło się bez poważniejszych skutków.