Dobrzyca. Przemysław Kossakowski odwiedzi Dobrzycę. Gminne Centrum Kultury zaprasza na spotkanie! Damian Cieślak

Przemysław Kossakowski po blisko trzech latach znów zawita do powiatu pleszewskiego. W 2019 roku spotkanie z podróżnikiem ściągnęło tłumy do Zajezdni Kultury. Tym razem dziennikarz przyjedzie do Dobrzycy.