Dobrzyca. Przemek Kossakowski zawitał do Dobrzycy. Przekonał go platan. Osobowość telewizyjna rozbawiła i wzruszyła publiczność do łez Piotr Fehler

W sobotę, 8 października do Dobrzycy zawitał Przemek Kossakowski. Publiczność zgromadzona w Gminnym Ośrodku Kultury powitała go głośnym aplauzem. Podróżnik oraz osobowość telewizyjna opowiadała o swoich przygodach na planie Down the Road. Nie zabrakło również wspomnień z poprzednich programów oraz rozmowie o swojej najnowszej książce - "Drobna nieuważność i inne historie"