Dobrzyca. Muzeum Ziemiaństwa przygotowało dla zwiedzających grę terenową. To doskonała propozycja spędzenia wolnego czasu dla całych rodzin

Teren Zespołu Pałacowo-Parkowego, obejmujący ponad 10 ha, jest niezwykle bogaty w liczne pawilony parkowe oraz urokliwe miejsca. Chcąc ułatwić zwiedzanie parku, tak aby nic nie umknęło gościom podczas rodzinnego spaceru, Muzeum Ziemiaństwa stworzyło Dobrzycką Grę Terenową. - To zabawa podobna do popularnych Wielkopolskich Questów, jednak dopasowana do potrzeb naszej placówki. Ścieżka edukacyjna przygotowana została w formie mini podchodów. Mali turyści zamieniają się w poszukiwaczy ukrytego skarbu. Wędrując według mapy i wskazówek, należy wypełniać jednocześnie zadania - opowiada Joanna Pankowiak z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Pokonując w ten sposób trasę, poszukiwacze poznają wszystkie najważniejsze zabytki i eksponaty znajdujące się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Po drodze czekają takie atrakcje jak: największy w Polsce i jeden z największych w Europie platan klonolistny, woliera z ptactwem ozdobnym czy klasycystyczne pawilony parkowe. Aby wziąć udział w tej przygodzie wystarczy pobrać folder Dobrzyckiej Gry Terenowej z muzealnej kasy i wrócić z wypełnionym, aby odebrać nagrodę.