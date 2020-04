Dobrzyca. Mężczyzna zasłabł w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Koźmińskiej. Interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Ochotnicy pomogą osobom potrzebującym w zakupie niezbędnych produktów

W związku z pandemią koronawirusa Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie oferuje osobom starszym i potrzebującym z terenu miejscowości pomoc w zakupach. Druhowie udadzą się do sklepu po niezbędne produkty czy do apteki po lekarstwa i dostarczą je do domu.