Dobrzyca. "Jest to klon dinozaur i jeszcze nas przeżyje". Nie straszne mu burze. Trwają pracę nad ratowaniem najstarszego drzewa w Polsce

Najstarszy klon w Polsce przetrwa!

- Jest to klon – dinozaur i “jeszcze nas przeżyje” - mówi Marcin Kowalski. Jest nawet szansa, że najstarsze drzewo w Polsce odbuduje swoją koronę, bo wciąż pozostał jeden konar. a soki życiodajne drzewo czerpie z pnia. - Jest to najstarsze drzewo, które miał okazję ratować w czasie 22 lat swojej pracy - podkreśla właściciel firmy Kornix.

Najstarszy klon w Polsce ma szansę, żeby przetrwać! Drzewo ucierpiało podczas sobotniej nawałnicy.Sprawy w swoje ręce wziął Marcin Kowalski, właściciel firmy Kornix z Broniszewic, któremu dyrekcja Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy powierzyła ratowanie tego, co pozostało po drzewie.

Na szczęście pozostał główny pień drzewa i to on, odpowiednio pielęgnowany, czyli zasypany kamykami, które ochronią go przed wilgocią i zanieczyszczeniami, daje drzewu szansę.