Dobrzyca. Gminna Biblioteka Publiczna wznowiła udostępnianie zbiorów

W związku z surowymi rygorami sanitarnymi czytelnicy muszą przestrzegać określonych zasad. Wymiana książek odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu. Zamknięty jest wolny dostęp do księgozbioru znajdującego się na regałach. Nieczynna pozostaje czytelnia czasopism oraz internetowa. Obsługa czytelników odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

W celu sprawnej i bezpiecznej wymiany książek należy zadzwonić pod numer telefonu 74 13 176 lub skontaktować się mailowo bibliotekadobrzyca@op.pl w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty oraz rezerwacji książek.

Książki będą poddawane 14-dniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie włączane do księgozbioru.

Wszystkich czytelników odbierających książki obowiązuje zasłonięcie ust i nosa oraz zachowanie przepisowej odległości w czasie oczekiwanie na obsługę. Ograniczenia mają oczywiście charakter czasowy i będą znoszone zgodnie z zaleceniami służb.

Kolejne biblioteki w powiecie pleszewskim wznawiają działalność