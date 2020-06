Dobrzyca. Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała XI wystawę z cyklu "Mam pasję". Jej bohaterką jest Anna Marszałek, uczennica 6. klasy

Ania mieszka i uczy się w Dobrzycy. Do jej ulubionych przedmiotów należą: język polski, historia i geografia. Ćwiczy grę na gitarze, interesuje się japońską kulturą i historią, uwielbia jeździć na rolkach, kocha morze. Bohaterką wystawy dobrzyckiej biblioteki została jednak ze względu na talent do rysowania. - Robi to od zawsze. Od zawsze też lubi czytać książki, zwłaszcza te z wątkami fantasy, historycznymi czy kryminalnymi. W naszej bibliotece pojawiła się jako przedszkolak i jest z nami cały czas. Skromna i krytyczna wobec siebie oraz swoich prac, pomimo częstych spotkań, również przy wystawach z cyklu „Mam pasję”, nigdy nie pochwaliła się nam, że tak pięknie rysuje - relacjonuje Ewa Balcer z dobrzyckiej biblioteki. - Jednak ponieważ klasy szóste w czasie zajęć praktycznych muszą poznać haft krzyżykowy, Iwona Cierniak przyprowadziła do nas klasę Ani. Uczniowie mogli obejrzeć prace Elżbiety Kawały, która jest specjalistką i pasjonatką tego właśnie haftu. Przy tej okazji Iwona opowiedziała nam o talencie i pasji Ani – stąd już pozostał tylko mały krok do naszej wystawy - dodaje.