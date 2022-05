Dobrzyca. Dzień Dziecka w Dobrzycy połączono z XVI Dobrzyckimi Spotkaniami z Klasyką

Dzień Dziecka w Dobrzycy

Dzień Dziecka w Dobrzycy w tym roku połączono z z XVI Dobrzyckimi Spotkaniami z Klasyką. Impreza odbyła się na terenie parku Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowała się Sulmierzycka Orkiestra Dęta. Na scenie wystąpiła również grupa "Tacy Nie Inni". Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji, w tym dmuchane zamki i animacje. Nie zabrakło konkursów, zabaw i malowania twarzy.

Sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych i rodziców cieszyło się stoisko "Weź pluszaka za piątka". To akcja zorganizowana na rzecz chorego Wojtusia i Nel, małych mieszkańców gminy Dobrzyca. Za symboliczną kwotę wrzuconą do puszki można było wybrać przytulankę i zabrać ją do domu.