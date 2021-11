Dobrzyca. Awaria pieca w lokalu gastronomicznym. Na miejscu pojawili się strażacy

Dzisiejszej nocy o godz. 01⁰⁶ dyspozytor stanowiska kierowania KP PSP w Pleszewie zadysponował jednostki gaśnicze do zdarzenia związanego z awarią pieca C.O. w jednym z lokali gastronomicznych na terenie Dobrzycy.

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia, zastano zadymienie w pomieszczeniu kotłowni oraz znacznie podniesioną temperaturę na kotle C.O. co doprowadziło do wygotowania się wody w układzie grzewczym. Nasze działania polegały na wygaszeniu paleniska i kontroli kotła do czasu jego wychłodzenia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał - podkreśla OSP Dobrzyca.