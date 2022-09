Dobrzyca. 14. Rajd Pojazdów Zabytkowych finiszował na terenie Muzeum Ziemiaństwa. Stare pojazdy przyciągnęły tłumy do dobrzyckiego parku

14. Pleszewsko-Jarociński-Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych Śladami Rezydencji Ziemiańskich w niedzielę, 25 września 2022 roku, wystartował z pleszewskiego rynku. Pojawiły się marki z różnych zakątków świata, poczynając od aut amerykańskich, poprzez angielskie, francuskie, niemieckie, szwedzkie, po czeskie i PRL-owskie. Pierwszym przystankiem na trasie był pałac w Żegocinie, kolejnym parking przy obiektach spółki Sport Jarocin. Finał tradycyjnie na terenie Muzeum Ziemiaństwa. Stare pojazdy przyciągnęły do parku tłumy.

- Oficjalnie do udziału w rajdzie zgłosiło się 90 załóg. Patrząc na to, ile osób postanowiło przyjść i obejrzeć stare pojazdy, to chyba śmiało możemy powiedzieć, że to rekordowa edycja - opowiadał prowadzący imprezę Mieczysław Szczepaniak.