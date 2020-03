Dobry stolarz to dziś na rynku pracy prawdziwy skarb

- Uczniowie mają do dyspozycji maszyny i urządzenia, których nie powstydziłaby się żadna firma zajmująca się typowo stolarką. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczą się nie tylko podstaw zawodu, ale i też wykonują meble, które śmiało mogą konkurować z tymi dostępnymi w sklepach. Trafiają one m.in. do internatu, w którym mieszka młodzież, czy do stołówki. Poza tym stolarze w ramach praktyk zajmują się też drobnymi naprawami w Centrum, bo stolarz musi umieć nie tylko zrobić meble, okna czy drzwi, ale musi również umieć je naprawiać - dodaje Sylwia Kordylas.