Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek dotyczący budowy dwóch przemysłowych tuczarni trzody chlewnej. Jak do tematu podchodzą miejscowi radni?

Żeby można było rozpocząć działania zmierzające do zrealizowania inwestycji, Rada Gminy Gizałki musiałby podjąć uchwałę zmieniającą studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Na razie do tego nie doszło. Projekt uchwały został przygotowany na sesję, która odbyła się na początku grudnia. - Zrobiliśmy to w trybie pilnym, ale moim zdaniem temat jest bardzo trudny i bardzo poważny. Wymaga dokładnej analizy. Tak pośpieszne głosowanie nie jest konieczne. Należy się nad tym rzeczowo pochylić i dopiero później podjąć decyzję - mówił do radnych wójt Robert Łoza.

Ci wówczas nie zdecydowali się wprowadzić uchwały do porządku obrad. Postanowili dać sobie trochę czasu. -

Temat jest za poważny, aby tak z marszu podejmować decyzję

- mówi przewodniczący Roman Rojewski. - Sprawa dotyczy stricte rolnictwa. Życzyłbym sobie, żeby komisja zajęła stanowisko. Później spotkają się wszyscy radni i będziemy dyskutować - dodaje. - Każdy powinien wyrazić swoje zdanie - uzupełnia Krzysztof Walendowski.