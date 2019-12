Dla niektórych była to jedyna okazja, aby zasiąść do wigilijnej wieczerzy...

Wigilie w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie to wieloletnia tradycja. Co roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie wraz z całą kadrą spotykają się przy jednym stole i dzielą opłatkiem składając sobie życzenia. W tym roku było to już dwudziesty piąty raz.

Grudzień jest szczególnym czasem przygotowywania do świąt Bożego Narodzenia. Również uczestnicy i kadra Centrum Kształcenia i Wychowania OHP spotykała się podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej. Jak podkreślał Krystian Piasecki, dyrektor pleszewskiego OHP spotkanie wigilijne, to okazja do wspólnego spędzania czasu przy świątecznym stole, bo placówka nie tylko kształci młodzież, ale ma też jeszcze jedną, ważną misję- wychowuje. Podczas świątecznego spotkania dyrektor Krystian Piasecki w imieniu CKiW OHP w Pleszewie podpisał umowę o współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Pleszewie, na którego czele stoi dyrektor Maja Wrzeszczyńska. W tym roku była to już 25., jubileuszowa Wigilia w Pleszewie. Młodzież przygotowała program artystyczny poświęcony bożonarodzeniowej tematyce. Na tę okazję przygotowano też specjalne, świąteczne menu. Na pierwszym miejscu był oczywiście tradycyjny karp w kilku postaciach, śledzie i ryby po grecku. Nie zabrakło również barszczu z uszkami. będzie też barszcz z uszkami. Na deser zaplanowano makowiec, sernik i pierniki. Pies to nie zabawka. Mocna akcja schronisk Wideo