Dla Mateusza. Festyn charytatywny w Choczu

Festyn charytatywny w Choczu

W czerwcu 2016 roku życie Mateusza Herszela wywróciło się do góry nogami. Nastoletni wówczas chłopak wracał autobusem do domu po zakończeniu roku szkolnego. Było gorąco, więc kierowca co jakiś czas otwierał drzwi, aby przewietrzyć pojazd. Dramat rozegrał się na przystanku w Jankowie Pierwszym w podkaliskiej gminie Blizanów. Kiedy autobus podjechał na przystanek, chłopak z niego wypadł. Upadając, uderzył tyłem głowy w murowaną wiatę przystanku, doznał złamania kręgosłupa. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Od tych wydarzeń minęło 6 lat. Niestety, mimo intensywnej rehabilitacji nadal utrzymuje się czterokończynowe porażenie. Mateusz wymaga stałej opieki.

Pomóc synowi swojej koleżanki postanowili członkowie reaktywowanej niedawno dorosłej Scholi Parafialnej w Choczu. Wspólnie z przyjaciółmi, OSP Chocz oraz kołami gospodyń wiejskich zorganizowali rodzinny festyn charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Mateusza.