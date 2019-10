Diego zaznał w życiu już wiele złego. Szuka nowego, dobrego domu

Trafił do nas z łatką agresywnego. Pewnie ktoś się go bał ze względu na rozmiar. To duży pies, ale nie ma w nim cienia agresji. Odkąd do nas trafił, zrobił ogromne postępy, początkowo w ogóle nie chciał wychodzić z budy. Na tę chwilę chodzi na spacery z innymi psami. Super mu idzie, choć jeszcze sporo pracy przed nim. Dla Diego szukamy odpowiedzialnego domu, który ma doświadczenie w pracy z psami lękliwymi. Domu cierpliwego - mówią wolontariusze z pleszewskiego azylu dla bezdomnych psów.