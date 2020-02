Diego gaśnie w oczach. Jak długo ma czekać na swoją szansę?

Dom cierpliwy. DIEGUŚ musi poznać człowieka zanim się do niego przekona.

On jest taki wrażliwy, taki delikatny. Kto by pomyślał, ze w tak dużym psie może być tyle lęku? Zapewne wszystko z winy człowieka...

Bardzo bardzo prosimy o dom dla niego..

To młody pies ok. 2-letni... zrobił ogromne postępy. Kiedyś nie wychodził z kojca, z budy. Bał się własnego cienia. Teraz ładnie chodzi na smyczy. Cieszy się gdy idzie na spacer.. Grzecznie czeka w boksie aż zostanie przyjęty na smycz I będzie mógł iść - piszą z troską wolontariusze z azylu o swoim podopiecznym.