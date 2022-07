Depreszyn Seszyn 2022. Najlepsi riderzy z Polski zjechali do Pleszewa. Ich podniebne triki na deskach robiły wrażanie!

Zawody deskorolkowe Depreszyn Seszyn 2022

Mateusz "Kaszkiet" Kałużny to osoba, którą dobrze pamiętają pleszewscy deskorolkowcy z młodszego pokoleniach. W jego żyłach cały czas płynie ogromna zajawa, o czym mogliście przekonać na pleszewskich Skate Parku, gdzie wspólnie z grupą przyjaciół zorganizował kolejną edycję zawodów deskorolkowych Depreszyn Seszyn 2022. Impreza odbyła się w ramach dwudniowego Pleszew Wąsk. Festiwal.

Do Pleszewa zawitali najlepsi riderzy w Polsce na czele z reprezentantami kraju. Śmiało można powiedzieć, że swoje umiejętności prezentowała czołówka polskich miłośników deskorolek. Ich triki i przejazdy budziły wśród licznie zgromadzonej widowni podziw, zachwyt, ale i strach.

- Jak to jest możliwe? Czy ich nie obowiązują zasady grawitalci? - pytali retorycznie pleszewianie.

Pleszewski skate park na jeden dzień zamienił się w arenę arenę podniebnych i bardziej przyziemnych zmagań. W końcu zawody to nieodłączny element deskorolki. W porównaniu do rywalizacji sportowych najfajniejsze jest w nich to, że osoby biorące udział motywują się nawzajem i tak jak zrobienie najlepszego triku jest świetnym uczuciem, tak nie liczy się sama wygrana, co dobra zabawa ze znajomymi.