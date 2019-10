Daleka Japonia zawitała do Pleszewa

Okazuje się, że Pleszew z Krajem Kwitnącej Wiśni ma wiele wspólnego... Jak zauważył burmistrz Arkadiusz Ptak, to właśnie w Pleszewie działa jedna z najnowocześniejszych fabryk obrabiarek "Famot" należąca do japońsko - niemieckiego koncernu DMG MORI. Dlatego Dzień Japoński w Pleszewie nie był żadnym przypadkiem.

Gwiazdą wieczoru była jednak japońska pianistka Shizuka Okumura, która naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 3 lat w Szkole Muzycznej YAMAHA w Kagawa, następnie pobierała prywatne lekcje u prof. Miharu Matsuo w Hiroszimie. W latach 2006-2012 była studentką Elisabeth Music University w Hiroszimie. Została wybrana najlepszą studentką roku dyplomowego. Po zdobyciu tytułu magistra postanowiła kontynuować studia w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Jest laureatką wielu konkursów zarówno krajowych jak i międzynarodowych, m.in.: zdobyła nagrodę specjalną na 29 Konkursie Pianistycznym w Hiroszimie. Trzykrotnie brała udział w Piano Audition of Japan Piano Teachers Association Asołsyjejszyn) w Tokio i za każdym razem znalazła się w gronie finalistów otrzymując nagrody specjalne. Była półfinalistką Chopin Piano Competition in Asia oraz finalistką wyróżnioną nagrodą specjalną na 16. Kobe International Piano Competition. W 2014 roku zajęła czwarte miejsce w 12. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym "Luigi Zanuccolli " we Włoszech w kategorii solistów oraz drugie miejsce w kategorii zespołów kameralnych. Ponadto była półfinalistką odbywającego się w Poznaniu III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "Halina Czerny-Stefańska in memoriam". Doskonaliła swoje umiejętności pianistyczne pod kierunkiem wielu wybitnych pedagogów podczas mistrzowskich kursów pianistycznych. Jest stypendystką Rządu RP oraz "Hiroshima Peace Creation Foundation". Zagrała wiele recitali – zarówno w Japonii, jak i w Polsce. Jest także absolwentką studiów doktoranckich w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w klasie prof. Alicji Kledzik.