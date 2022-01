Dachowało BMW. Czterech mężczyzn w BMW jazdę skończyło na dachu i... w rowie

Dachowało BMW

Wczoraj doszło do groźnego wypadku w powiecie ostrowskim. W Radłowie, na drodze gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, przebił barierki i dachował. Samochód cudem uniknął zderzenia z drzewem. Do wypadku doszło 19 stycznia około godziny 11.00.