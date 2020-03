Czy na Wielkanoc zabraknie jajek? Co z ich cenami?

W dobie koronawirusa, trwa zakupowy szał - konsumenci znacznie częściej sięgają m.in. po jajka. Branża ostrzega, szykują się stopniowe wzrosty cen. Ba, są też obawy, że w tym roku producenci jaj nie będą w stanie zareagować na wyjątkowo duże zapotrzebowanie.

Od kilku tygodni popyt na jaja jest bardzo duży. Co więcej, o towar z handlem nowoczesnym konkurują przemysł przetwórczy oraz kupcy zagraniczni. Prowadzi to do stopniowego wzrostu cen i pewności zbytu wśród producentów, którzy mogą się w tym roku nie zgodzić na udział w akcjach promocyjnych największych sieci handlowych. Chcą one nabywać jaja po kosztach wytwarzania - wyjaśnia Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Marketowe kosze wypełnione do granic możliwości, to jedno. Trzeba też zwrócić uwagę na kłopoty hodowców kur nieśnych na północy Włoch (ten kraj jest trzecim największym producentem jaj w Europie). Włosi zmagają się z brakiem pracowników, wzrostem kosztów sanitarnych, problemami transportowymi. To może odbić się na sytuacji nad Wisłą.