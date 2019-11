Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłosiło właśnie czwarty przetarg na budowę szeregowców przy ul. Kaliskiej. Trzy poprzednie zakończyły się fiaskiem. Prezes PTBS Artur Stańczyk liczy, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę.

Prezes Artur Stańczyk w rozmowie z „Gazetą Pleszewską“ przyznał, że projekt szeregowców został nieco „odchudzony“. Jak zapewnia, wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na użytkowanie szeregowców przez przyszłych mieszkańców. Po zmianach w projekcie pojawiły się jednak także dodatkowe udogodnienia, choćby rolety zewnętrzne.



Oferty można składać do 26 listopada, jednak prezes nie ukrywa, że ten termin może zostać wydłużony, jeśli pojawią się dodatkowe zapytania od zainteresowanych oferentów. Roboty w tym miejscu mogłyby zacząć się na początku roku, jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się wyłonić wykonawcę dla tej inwestycji, to budowa ma zakończyć się w okolicach września 2021 roku.



Na początek ma zostać wybudowanych 20 domów, a nie jak początkowo planowano 24.

