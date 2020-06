- Czujemy, że Rafał Trzaskowski może wygrać te wybory - mówił w Pleszewie poseł Mariusz Witczak. Czy kandydat KO zawita do naszego miasta?

We wtorek, 9 czerwca 2020 r., Rafał Trzaskowski złożył w Państwowej Komisji Wyborczej formularze z podpisami poparcia pod jego kandydaturą w wyborach prezydenckich. Sztab obecnego gospodarza Warszawy ogłosił, że udało się zebrać 1,6 mln zweryfikowanych podpisów, podczas gdy do zarejestrowania potrzebnych było 100 tysięcy. W samej Wielkopolsce prezydenta stolicy poparło 170 tys. osób. - Spokojnie bylibyśmy w stanie sami zgłosić kandydata - mówił podczas konferencji prasowej w Pleszewie Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. - Mamy do czynienia z prawdziwym obywatelskim wzmożeniem. Bez względu na wiek i dzielący nas od różnych miejsc dystans, ludzie organizowali się, zbierali podpisy i przychodzili te podpisy złożyć - dodawał. Swój wkład w to dzieło mieli również zwolennicy Trzaskowskiego z Pleszewa i okolic. W naszym powiecie zebrano ponad 2200 podpisów, a w okręgu kalisko-leszczyńskim licznik znacznie przekroczył 30 tys.