Cztery nagrody w zaledwie kilka dni. To był bardzo udany okres dla sołectwa Niniew. Jak wygląda współpraca między wiejskimi organizacjami?

Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura i tradycja”, nagroda w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska, wreszcie podwójne zwycięstwo (tytuł dla sołtysa i sołectwa) w powiatowej części plebiscytu Mistrzowie Agro organizowanego przez „Głos Wielkopolski”. To był bardzo dobry okres dla Niniewa. Wysiłek włożony w pracę na rzecz sołectwa został, nie po raz pierwszy, doceniony na zewnątrz. - Wszystkie wyróżnienia zawsze nas bardzo cieszą. Nagrody finansowe to dla miejscowości dodatkowy zastrzyk gotówki pomagający w realizacji zadań poprawiających standard życia mieszkańców. Z drugiej strony to właśnie dzięki ich głosom odnieśliśmy podwójny sukces w plebiscycie Mistrzowie Agro - podkreśla sołtys Monika Górska.

Sukces w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska stanowi docenienie pracy i osiągnięć z ostatnich dwóch lat wszystkich organizacji wiejskich i mieszkańców. - Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej zabawie. To nagroda za współpracę, organizację imprez i życia kulturalnego na terenie naszego sołectwa i gminy, za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dużą pomoc w realizacji naszych zadań stanowi fundusz sołecki wyodrębniony z budżetu gminy - opowiada Monika Górska.

Sztuka kompromisu

Już sam udział w konkursach stanowi dla Niniewa doskonałą okazję do promocji. Gdy jeszcze uda się zdobyć nagrodę satysfakcja i motywacja do działania tylko rośnie. Porozumienie to kluczowe słowo stanowiące podstawę wszystkich sukcesów sołectwa. - Czasami mamy różne zdania i pomysły. Dyskutujemy, doradzamy sobie nawzajem i decydujemy, co w danym momencie jest dla nas najlepszym wyjściem. Życie to sztuka kompromisu - śmieje się szefowa sołectwa. W czasie konkursów to panie są najbardziej widoczne, one wysuwają się na pierwszy plan, ale cegiełkę do sukcesu dokładają również panowie. - Możemy na nich liczyć. Gdy są potrzebni, nigdy nie odmawiają pomocy - podkreśla pani sołtys.