Cztery medale reprezentantów Pleszewskiego Klubu Karate na turnieju we Wrocławiu

International Wrocław Open Karate Adidas Cup

Najwięcej powodów do radości we Wrocławiu mieli Maja Kolanowska i Michał Florczak. Ona wygrała rywalizację kumite dziewcząt do lat 14 (- 42 kg). On był najlepszy w kumite juniorów (U-18) w wadze do 76 kg. W tej samej kategorii na najniższym stopniu podium stanął Paweł Spychalski. Grono medalistów wywodzących się z Pleszewskiego Klubu Karate uzupełnił Jan Podolski, trzeci zawodnik w kumite U-16 (-57 kg).

W zawodach uczestniczyli również: Cezary Jóźwiak (kumite U-12, -40 kg), Wojtek Jurek, Jędrzej Becker, Dawid Wojtczak (wszyscy w kumite U-14, +50 kg), Kacper Joachimiak oraz Szymon Perz (obaj w kumite U-16, -52 kg).

Pleszewski Klub Karate w klasyfikacji medalowej wrocławskiego turnieju zajął 9 miejsce. W zawodach wzięło udział ponad 400 zawodników reprezentujących 40 klubów z Czech, Ukrainy i Polski.