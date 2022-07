Człowiek Artysta. Stare płyty winylowe zamienił w dzieła sztuki. Ta kolekcja jest bezcenna! Nikt inny nie ma jej na świecie!

W Galerii Zajezdni Kultury w ramach Pleszew Wąsk. Festiwal można podziwiać niesamowitą wystawę Artystycznych Płyt Winylowych, na którą składa się ponad 100 prac najlepszych artystów z całego kraju. Wśród nich są przedstawiciele z takich dziedzin sztuki jak: graffiti, malarstwo, szablon, wlepki mural, tatuaż i street art.

- Celem wystawy jest pokazanie odbiorcom jak różnorodne może być podejście do sztuki, koncepcja myślenia, warsztat artystyczny jak i forma przekazy poprzez wybrane medium, którym posługuje się artysta. Jest to pierwsza w Polsce wystawa Artystycznych Płyt Winylowych. Zapraszamy Was do Świata Artystycznych Winyli - podkreślają organizatorzy wystawy.