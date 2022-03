Czermin solidarny z Ukrainą. Szkoła w niebiesko-żółtych barwach! Uczniowie solidarni z Ukrainą

- Kolor błękitny, nawiązujący do barwy nieba, interpretowano jako symbol pokoju, a żółty, kolor zboża, jako symbol bogactwa ziemi ukraińskiej - podkreślają organizatorzy akcji w czermińskiej szkole. Uczniowie z młodszych klas wykonywali prace plastyczne. - Łączymy się z naszym kolegą, uczniem pochodzącym z Ukrainy. Otoczmy go serdecznością, szczególnym wsparciem i opieką. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, włączając się do akcji wsparcia dla Ukrainy - dodają.