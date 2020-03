Czermin i sport. Wieloletnie działania władz gminy sprawiły, że dziś miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji nowoczesne obiekty

Rozbudowa infrastruktury sportowej, przyczyniła się do poprawy warunków uprawiania sportu, co w niedługim czasie zaowocowało osiąganiem coraz lepszych wyników przez dzieci i młodzież. – Chociaż boiska i miejsca rekreacji znajdują się w sąsiedztwie szkół, to udostępniane są również mieszkańcom, dzięki czemu mają oni możliwość aktywnego wypoczynku i uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych, tj. piłki nożnej, koszykówki czy tenisa ziemnego. Nasi mieszkańcy chętnie korzystają z infrastruktury sportowej, co nas ogromnie cieszy. Boiska wielofunkcyjne są dla nich dostępne o każdej porze dnia, a także późnym wieczorem, ponieważ wyposażone są w nowoczesne lampy LED z możliwością sterowania oświetleniem – podkreśla Sławomir Spychaj, wójt gminy Czermin.

Najważniejsze obiekty sportowe w gminie Czermin

Samorząd inwestuje coraz większe środki finansowe w sferę sportu i rekreacji. Do pieniędzy z gminnego budżetu dochodzą dotacje zewnętrzne, które gmina regularnie pozyskuje. Dzięki temu w 2012 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych w Czerminie. Budowa obiektu została dofinansowana środkami UE. Boisko znajduje się na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, w skład którego ponadto wchodzą: siłownia zewnętrzna, plac zabaw oraz kort tenisowy. Kolejne boisko wielofunkcyjne zostało wybudowane w 2018 roku ze środków własnych gminy przy Zespole Szkół Publicznych w Broniszewicach. Boisko znajduje się w sąsiedztwie Miasteczka Ruchu Drogowego.