Czech Open. Cztery medale zawodników UKS Taekwondo Pleszew podczas turnieju w Pradze

Drużyna UKS Taekwondo Pleszew wzięła udział w turnieju Czech Open, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2022 roku w Pradze. Nasz klub reprezentowali: Mariusz Adamkiewicz (kategoria senior -63 kg), Dominika Sander (dzieci -30 kg), Anna Szymkowiak (kadet -51 kg) oraz Oliwia Kłobuch (kadet -41 kg)

Zarówno Mariusz, jak i Dominika rozpoczęli zmagania od walki finałowej. - Pokazali się z bardzo dobrej strony. Pomimo usilnych chęci nie udało im się pokonać dużo bardziej doświadczonych rywali. Turniej zakończyli na drugich miejscach ze srebrnym krążkiem na szyi - opowiada trener Zuzanna Malusiak.

Pozostałe zawodniczki UKS Taekwondo Pleszew: Ania i Oliwia zatrzymały się na półfinale. Dziewczyny tym samym wywalczyły brązowe "krążki".

- Wspólnie z zaprzyjaźnionymi klubami z Jarocina, Śremu oraz Kórnika jako jedna drużyna otrzymaliśmy puchary za zajęcie drugiego miejsca w kategorii młodzieżowej oraz trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej. To był ostatni wyjazd przed wakacjami. Oprócz samego udziału w turnieju, cała drużyna miała możliwość zwiedzania najpiękniejszych atrakcji turystycznych Pragi. Wróciliśmy do Polski bardzo zadowoleni i z czystym sumieniem zaczynamy okres roztrenowania. To był bardzo dobry sezon - podsumowuje Zuzanna Malusiak.