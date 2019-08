Czas rozpocząć wielką sportową przygodę. W Akademii Piłkarskiej Reissa ruszyły wrześniowe nabory do nowo otwartych grup treningowych

- Akademia Piłkarska Reissa specjalizuje się w szkoleniu piłkarskiego rzemiosła od najmłodszych lat. Na nasze treningi zapraszamy, zarówno chłopców jak i dziewczynki, już od 4 roku życia. Rozpoczęcie piłkarskiej przygody w tak młodym wieku zapewnia harmonijny rozwój sportowy w oparciu o unikalną metodologię szkolenia przy wsparciu wykwalifikowanej kadry trenerskiej. To idealny moment na start piłkarskiej pasji, ponieważ wraz z początkiem września tworzone są nowe grupy treningowe przez co dziecko szybko adaptuje się do nowego środowiska i nawiązuje przyjaźnie. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zapewniamy 2 bezpłatne, zapoznawcze treningi, tak aby młody piłkarz jak najlepiej przystosował się do zajęć z piłką! Każda grupa treningowa jest dostosowana wiekiem i umiejętnościami pod danego zawodnika, tak aby mógł wynieść z zajęć jak najwięcej! Stawiamy na zrównoważony rozwój naszych zawodników. Tym, którzy dopiero do nas dołączają proponujemy tzw. ścieżkę lokalizacyjną, gdzie skupiamy się na zawodnikach rozpoczynających swoją przygodę z piłką nożną i bacznej obserwacji ich postępów. Uczestnicy wykazujący zaawansowany poziom gry mogą skorzystać z wyboru ścieżki reprezentacyjnej – nasi reprezentanci zasilają dziś najlepsze polskie kluby grające w Ekstraklasie, co świadczy o wysokim poziomie szkolenia - kontynuuje opowieść koordynator.

Z roku na rok Akademia rozwija się w piorunującym tempie. Świadczą o tym sukcesy sportowe, takie jak awans i rywalizacja m.in. z Pogonią Szczecin czy Lechią Gdańsk w Centralnej Lidze Juniorów PZPN, czyli w najważniejszych rozgrywkach młodzieżowych w Polsce czy zwycięstwa zespołów w turniejach o Puchar Prezesa PZPN 2019 i Minimistrzostwach Deichmann 2019. Każdy wyróżniający się na treningach zawodnik Akademii ma szansę na święcenie wyżej wymienionych triumfów przynależąc do topowych zespołów klubu, czyli reprezentacjach regionów czy reprezentacjach WZPN poszczególnych roczników.