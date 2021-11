Czas rewanżu. Mateusz Duczmal po raz pierwszy broni mistrzowskiego pasa federacji WBC

W lipcu właśnie po pokonaniu Brytyjczyka Lyndona Knowlesa Mateusz Duczmal został mistrzem świata w tajskim boksie! Pleszewianin zdobył pas wagi ciężkiej federacji WBC oraz Roar Combat League. Wówczas walka wieczoru dostarczyła wielu emocji. Po zaciętym pojedynku, decyzją sędziów, zwyciężył nasz reprezentant. - Spełniłem marzenia! Jestem mistrzem świata WBC oraz Roar Combat. Dziękuję za wsparcie i oglądanie! Jestem mega szczęśliwy. Wracam z Londynu prosto do mojej rodziny - komentował tuż po walce Mateusz Duczmal.

Byłem świetnie przygotowany i wiedziałem, że będę w stanie ograniczyć jego atuty, stosując długi prosty i wykorzystując przewagę zasięgu. Jestem zadowolony, że realizowałem plan i słuchałem trenerów, którzy przygotowali skuteczną taktykę. Jedyne, co mógłbym sobie zarzucić to moment dekoncentracji, kiedy zatrzymałem się na linach, a Anglik trafił mnie mocnym łokciem i posłał na deski. Był to zimny prysznic, który podziałał motywująco. Do końca walki zdominowałem rywala, samemu serwując mu rozcięcie - dodawał.