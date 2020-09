Covid-19 i rynek pracy. Jak wygląda sytuacja w powiecie pleszewskim?

Koronawirus wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Swoje piętno odcisnął również na rynku pracy. Jak wygląda sytuacja w powiecie pleszewskim?

Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2020 r. wynosiła w powiecie pleszewskim 5,2% i była niższa od średniej krajowej (6,1%) i wyższa od średniej dla województwa wielkopolskiego (3,7%). Liczba osób bez pracy dobiła do 1469, w tym są 453 osoby długotrwale bezrobotne, co stanowi 30% ogółu. kobiety - 797

osoby do 30. roku życia - 492

osoby powyżej 50. roku życia - 253,

osoby długotrwale bezrobotne - 453,

osoby niepełnosprawne - 77,

osoby z prawem do zasiłku - 263

osoby odbywające staż - 116 Największy wzrost nastąpił w kwietniu. Wtedy do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiło się 119 osób. - To był czas, gdy gospodarka stanęła i przyniosło to określony skutek na rynku pracy - mówi Piotr Janiak, dyrektor placówki. W innych miesiącach przybywało 50-60 osób bezrobotnych. - Widać trend rosnący, ale sytuacja jest stabilna - dodaje nasz rozmówca.

W której branży najłatwiej o pracę? Po pewnym przestoju stopniowo rośnie liczba ofert pracy. W pierwszych miesiącach pandemii procesy rekrutacyjne uległy gwałtownemu wyhamowaniu, a w niektórych branżach zostały całkowicie wstrzymane. Teraz widać, że sytuacja ulega poprawie. W sierpniu do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło ponad 200 ofert pracy. Większość dedykowana była osobom posiadającym wykształcenie zawodowe lub średnie. Pracownicy byli poszukiwani na takie stanowiska jak: sprzedawca, kucharz/pomoc kuchenna, pracownik obsługi klienta, pracownik produkcji, mechanik samochodowy, stolarz, kierowca kat. C+E. Było również coś dla osób z wyższym wykształceniem lub będących na ostatnim roku studiów. Programista/ programista aplikacji, pracownik administracyjny bądź biurowy oraz pomoc księgowa - to najpopularniejsze profesje. Na przeciwnym biegunie znalazła się branża „beauty”. Problem ze znalezieniem zatrudnienia w największym stopniu mogą mieć fryzjerzy i kosmetyczki.

- Pracodawcy zgłaszali również chęć zatrudniania cudzoziemców. Kierowane do PUP Pleszew oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom dotyczyły głównie ogrodnictwa, transportu oraz branży budowlanej. Poszukiwani byli robotnicy szklarniowi, kierowcy (kat. B oraz C+E), monterzy konstrukcji oraz pracownicy budowlani/elektrycy - podkreśla Piotr Janiak. Miliony na aktywizację PUP wdraża nowe projekty i programy oferujące szereg instrumentów zarówno dla bezrobotnych (szkolenia, staże, roboty publiczne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), jak i przedsiębiorców (refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, szkolenia dla pracodawców i pracowników, wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej). Na aktywizację tych pierwszych placówka pozyskała w tym roku rekordową kwotę ponad 10,5 miliona złotych. - Gdyby zadowolić się kwotą 463 tys. złotych przyznanych tzw. algorytmem, niewiele można byłoby wdrożyć instrumentów w obszarze rynku pracy. Trzeba podkreślić, że dzięki zaangażowaniu załogi Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie udało się w ostatnim czasie zdobyć 7 milionów złotych na aktywizację osób zamieszkałych tereny wiejskie, osób, które utraciły pracę w związku z COVID-19 oraz niepełnosprawnych - opowiada dyrektor. Na tym nie koniec. W ramach projektów unijnych placówka otrzymała z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój ponad 1,1 mln zł na wsparcie osób bezrobotnych do 30. roku życia, a z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 782 tys. zł. Kolejne 1,2 mln zł zdobyto na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Co ważne środki te trzeba wykorzystać jeszcze w tym roku. Dlatego Piotr Janiak apeluje do przedsiębiorców i osób bezrobotnych o współpracę i aplikowanie o pomoc w ramach naboru ogłoszonego przez pleszewski Urząd. - Trudno wyrokować, jak potoczy się sytuacja gospodarcza i czy w związku z tym w przyszłym roku będą środki na aktywizację zawodową. Dziś są na wyciągnięcie ręki. Mimo pandemii uruchomiliśmy punkt obsługi klienta. Można przyjść, zasięgnąć informacji, pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosków. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 62 7427 425, jak i poprzez platformę praca.gov.pl czy epuap - mówi dyrektor.

Ta sama ścieżka kontaktu obowiązuje tych, którzy chcieliby skorzystać z tarczy antykryzysowej. Do tej pory PUP rozdysponował 32 z 50 mln zł. Rozpatrzono 4300 wniosków, co stanowi ponad 98% złożonych wniosków. Jak łatwo policzyć w kasie pozostało jeszcze 18 mln zł na instrumenty wsparcia przewidziane w „ustawie COVID-19”. Nadal można składać wnioski na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników czy dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tarczy antykryzysowej także organizacje pozarządowe i kościelne osoby prawne mogą starać się o refundację kosztów wynagrodzenia pracowników, jak i pożyczki.

Co dalej? Sytuacja na rynku pracy jest stabilna, aczkolwiek na tyle dynamiczna, że wymaga ciągłego monitorowania ze strony PUP. - Tarcza antykryzysowa niewątpliwie zamortyzowała sytuację na rynku pracy. Obecnie mimo wzrostu liczby osób rejestrujących się w pleszewskim Urzędzie nie ma powodów do nadmiernych obaw. Ostatnie zwolnienia grupowe w powiecie pleszewskim miały miejsce jeszcze przed COVID-19. Osoby napływające do ewidencji to zazwyczaj pracownicy, którym skończyły się umowy. Chcąc przeczekać okres niepewności pracodawcy póki co nie zdecydowali się na grupowe zwolnienia, a na częściową redukcję załogi. Przedsiębiorstwa chcąc uniknąć zwolnień korzystały ze wsparcia PUP w Pleszewie w postaci tarczy antykryzysowej, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy zmniejszając wymiar czasu pracy lub wprowadzając przestój ekonomiczny - mówi Piotr Janiak. Pracodawcy, jak i pracownicy jednak z niepokojem czekają na rozwój sytuacji epidemiologicznej. Co przyniosą najbliższe miesiące?

