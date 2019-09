Córka Mieczysława Mozdyniewicza pojawi się na uroczystości w Pleszewie

82-letnia dziś Ewa Morell młodość spędziła w Polsce. Przez kilka lat swojego dzieciństwa mieszkała w Pleszewie i ten okres, podobnie jak ojciec - wspomina jako jeden z najszczęśliwszych w życiu. Jako młoda dziewczyna studiowała medycynę w Gdańsku, ale miała zacięcie artystyczne i tam też działała w teatrze studenckim Bim-Bom grając na scenie ze Zbyszkiem Cybulskim. Jednak karierę aktorską porzuciła na rzecz medycyny. Później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nostryfikowała dyplom i przez lata pracowała jako lekarz internista.

- Jestem niezwykle dumna z awansu mojego ojca na generała brygady i z przyjemnością pojawię się w Pleszewie. Bardzo się cieszę, że odbędzie się to z takimi honorami. Pamiętam go jako wspaniałego, czułego i oddanego tatę. Bardzo kochał brata i mnie, chociaż jak to zwykle bywa- to córki są oczkiem w głowie ojców i tak też było ze mną. Z jednej strony nas rozpieszczał, ale z drugiej potrafił też wymagać. Bardzo cenił sobie na przykład punktualność i oczekiwał, że dostosujemy się do jego zasad. - wspomina Ewa Morell.

Córka pułkownika Mozdyniewicza w USA mieszkała przez blisko 50 lat. Pierwszy raz pojechała na zaproszenie brata Mirosława. Tam się zakochała, wyszła za mąż i tak osiedliła się w Stanach. Pomimo odległości, która dzieliła ją od kraju - utrzymywała stały kontakt z ojcem i matką Anielą, z domu Janiak. Oboje zresztą często odwiedzali ją za oceanem.