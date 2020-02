Co robić przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem? Pleszewskie Centrum Medyczne informuje o objawach i zasadach postępowania

Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Chinach, we Włoszech lub w innym regionie świata, gdzie odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem, wróciły do Polski i skarżą się na co najmniej jeden z objawów: kaszel, duszności lub gorączkę, powinny zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego dla ich miejsca zamieszkania. - W Pleszewskim Centrum Medycznym takiego oddziału nie ma, więc pacjent powinien od razu udać się do Kalisza, Konina lub Poznania - wyjaśnia dr Wojciech Łyskawa, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. - Jeśli pacjent przyjdzie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będzie mieć kontakt z szeregiem ludzi, my oczywiście na taką sytuację jesteśmy przygotowani, ale chodzi o to, żeby maksymalnie ograniczyć transmisję wirusa. Dlatego tak ważne jest, aby ludzie wiedzieli, gdzie mają się kierować - tłumaczy prezes PCM Błażej Górczyński.