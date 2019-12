CKiW OHP w Pleszewie przygotowuje się do wigilijnego spotkania

Wigilie w Centrum to wieloletnia tradycja. Co roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie wraz z całą kadrą wychowawczą i administracyjną spotykają się przy jednym stole i dzielą opłatkiem składając sobie życzenia. W tym roku będzie to już dwudziesty szósty raz.

- Nasza placówka nie tylko kształci młodzież, ale ma też jeszcze jedną, ważną misję- wychowuje. Dlatego zawsze przed ważnymi świętami organizujemy dla nich i dla kadry wigilie czy wielkanocne śniadania. Za każdym razem podkreślam, że jest to bardzo istotny element, który pozwala na integrację naszych podopiecznych. Niestety, nie każdy z naszych uczniów może liczyć we własnym domu na spędzenie świąt w rodzinnym gronie. Dla niektórych będzie to więc jedyna okazja, aby zasiąść do takiej wieczerzy - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.